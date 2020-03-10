Под Костромой арестован мужчина, похитивший дочь полицейского

Следователи предъявили обвинение и заключили под стражу мужчину, который засунул в багажник авто, а потом прятал в диване у себя дома пропавшую в Костромской области восьмилетнюю школьницу, пишет РИА "Новости" со ссылкой на региональное управление СУ СКР.

По данным следствия, в тот день подозреваемый на автомашине ехал по городу Нее и на обочине заметил девочку. Он силой затолкал ребёнка в багажник и скрылся. Девочку обнаружили у него дома в коробе для белья в диване. Ребёнка осмотрели медработники, телесных повреждений они не нашли.