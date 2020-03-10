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Трамп не посетит Москву на празднование Дня Победы

Кто будет представлять делегацию от Соединённых Штатов, пока не известно.

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Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Никеричев

Россия получила от США информацию, что президент Дональд Трамп не приедет в мае в Москву на празднование Дня Победы. Об этом в беседе с журналистами рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, кто будет представлять делегацию от США, пока не известно.

Пока не знаем, кто. Но действительно, по дипломатическим каналам мы получили информацию, что президент [США Дональд Трамп] не приедет, — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента отметил, что подготовка к празднованию Дня Победы в РФ идёт своим ходом и каких-либо изменений на сегодня из-за ситуации с коронавирусом нет.

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