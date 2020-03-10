Трамп не посетит Москву на празднование Дня Победы

Россия получила от США информацию, что президент Дональд Трамп не приедет в мае в Москву на празднование Дня Победы. Об этом в беседе с журналистами рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, кто будет представлять делегацию от США, пока не известно.

— Пока не знаем, кто. Но действительно, по дипломатическим каналам мы получили информацию, что президент [США Дональд Трамп] не приедет, — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента отметил, что подготовка к празднованию Дня Победы в РФ идёт своим ходом и каких-либо изменений на сегодня из-за ситуации с коронавирусом нет.