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Опубликовано 10 марта 2020, 14:55
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Член Общественной палаты объяснил, в чём логика проведения досрочных выборов в Госдуму

Фото © ТАСС/Ведомости/Андрей Гордеев

Фото © ТАСС/Ведомости/Андрей Гордеев

Это связано с расширением полномочий нижней палаты после принятия поправок в конституцию.

Член Общественной палаты РФ, директор Института проблем демократии Максим Григорьев поддержал инициативу депутата от "Единой России" Александра Карелина провести досрочные выборы в Госдуму в связи с изменениями в конституции. Свою позицию эксперт обосновал в беседе с Лайфом.

В этом есть достаточно серьёзная логика. Госдума после принятия поправок будет уже органом с большими полномочиями, то есть это будет в каком-то смысле новая дума, — комментирует Григорьев. — Поэтому вполне логично, чтобы народ выбрал для нового органа новых представителей.

Депутат Карелин внесёт поправку о досрочных выборах в Госдуму

Ранее за проведение досрочных выборов в Госдуму выступила и фракция ЛДПР в лице Владимира Жириновского. Голосование может состояться уже 20 сентября 2020 года.

Напомним, что второе чтение законопроекта состоится в Госдуме сегодня, а всероссийское голосование по изменениям в конституции пройдёт 22 апреля.

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Ольга Годуненко
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