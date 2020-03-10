НовостиРасследованияWowДичьСтатьиСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Член Общественной палаты объяснил, в чём логика проведения досрочных выборов в Госдуму

Это связано с расширением полномочий нижней палаты после принятия поправок в конституцию.

342
Post cover

Фото © ТАСС/Ведомости/Андрей Гордеев

Член Общественной палаты РФ, директор Института проблем демократии Максим Григорьев поддержал инициативу депутата от "Единой России" Александра Карелина провести досрочные выборы в Госдуму в связи с изменениями в конституции. Свою позицию эксперт обосновал в беседе с Лайфом.

В этом есть достаточно серьёзная логика. Госдума после принятия поправок будет уже органом с большими полномочиями, то есть это будет в каком-то смысле новая дума, — комментирует Григорьев. — Поэтому вполне логично, чтобы народ выбрал для нового органа новых представителей.

Ранее за проведение досрочных выборов в Госдуму выступила и фракция ЛДПР в лице Владимира Жириновского. Голосование может состояться уже 20 сентября 2020 года.

Напомним, что второе чтение законопроекта состоится в Госдуме сегодня, а всероссийское голосование по изменениям в конституции пройдёт 22 апреля.

Выбор редакции

Новости СМИ2
Loading...
закрыть