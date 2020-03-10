"Не нравится большое внимание ко мне". Кокорин — откровенно о тюрьме, "Зените" и Семаке

О ситуации с "Зенитом"

Можно было сделать по-нормальному. А то я слышу от "Зенита" поддержку, от фанатов тоже. Богданыч (Сергей Семак. — Прим. Лайфа) говорит, что я ему нужен. Понимаю, что обязан вернуться и играть, а тут я возвращаюсь и мне предлагают вот такую историю. У меня была тяжёлая операция, я хотел работать под их контролем и тренироваться. И всё шло так хорошо, а 21 января такое произошло. Я знал, что "Зенит" и "Сочи" обсуждают мой переход, но о переходе я узнал постфактум из прессы. Я говорил: а причём тут руководство, если я нужен тренеру... Мне сказали: так получается, что сейчас не всё решает тренер.

Хочешь самую пушку? Когда появился этот контракт, мне ни разу не выплатили 18 тысяч. Они говорят, что я просил четыре миллиона евро, якобы показать, что я вот такой плохой. Типа: "О, он деньги выкручивает". Что за бред? Я бесплатно нахожусь в команде и готов был остаться.

О матче с капитанской повязкой

Я уже не хотел выходить играть тот матч. Настроение было испорчено. Сам понимаешь, я занимаюсь, а тут такие новости. По факту всем неприятно было. Богданыч вызвал, сказал, что нам нужно в любом случае выполнять свою работу, что есть такое решение с капитанской повязкой и что я должен выйти и позабивать голов. Я подумал, действительно, что мне сидеть? Мне нужно тренироваться, где бы я ни был, набирать форму. Приятно, что я выхожу капитаном самой сильной команды.

О тюрьме

Неправда, что российские тюрьмы — это ад. Первые четыре дня я вообще не ел там. Отсыпался. Не понимал, что вообще происходит, где я нахожусь... Самое страшное — это непонимание, что вообще происходит.

Об уроке на всю жизнь

Мне не нравится, что ко мне такое большое внимание. Понимаю, что мне нужно вести себя по-другому. Сейчас я, конечно, могу сказать, что такого больше не повторится. Это был последний звоночек, значит, я что-то делал неправильно. Понял, что нужно ценить то, что у тебя есть. Это семья в первую очередь. И сейчас понимаю, что, если возьмёшь в руку что-то, это уже может быть предметом оружия. Лучше вообще никогда не драться.