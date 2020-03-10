В Китае спустя 68 часов после обрушения отеля спасатели вытащили живого мужчину

Спустя 68 часов после обрушения гостиницы в провинции Фуцзянь китайские спасатели вытащили из-под завалов живого мужчину. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

По его данным, 10 марта во время поисков под завалами спасатели с помощью специального детектора зафиксировали наличие признаков жизни. Спустя полтора часа им удалось определить местоположение мужчины и вызволить его из бетонного плена.

В настоящий момент гражданин КНР передан медикам скорой помощи. Его доставили в местное отделение городской клинической больницы с повреждениями различной степени тяжести. Сейчас им занимаются врачи. О его состоянии информации нет.

По состоянию на 10 марта спасатели смогли вытащить из-под завалов 62 человека, 20 из них скончались от полученных в результате обрушения травм. Поиски ещё девяти граждан продолжаются. Всего под завалами, согласно официальным данным, оказался 71 человек.

Напомним, что обрушение шестиэтажного здания отеля Xinjia Express произошло 7 марта в 19:30 по местному времени (14:30 мск). Причины ЧП выясняются. После начала эпидемии коронавируса нового типа гостиница использовалась в качестве зоны карантина для лиц, имевших тесный контакт с инфицированными штаммом людьми.