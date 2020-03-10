Путин: Нашей стране необходима сильная президентская власть

Президент РФ Владимир Путин, выступая сегодня перед депутатами Государственной думы, выразил уверенность в том, что нашему государству необходима сильная президентская власть.

Считаю и глубоко убеждён, что сильная президентская вертикаль для нашей страны абсолютно необходима! Владимир Путин Президент РФ

По его словам, сегодняшняя ситуация с экономикой лишний раз напоминает об этом.

Отметим, что в рамках этого же выступления Путин высказался против снятия ограничений на число президентских сроков.