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Опубликовано 10 марта 2020, 16:44

Депутат Карелин снял с рассмотрения свою поправку о досрочных выборах в Госдуму

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Это произошло после того, как свою точку зрения высказал президент Владимир Путин.

Депутат Госдумы от партии "Единая Россия" Александр Карелин снял предложенную им поправку в конституцию о досрочных парламентских выборах в нижнюю палату парламента. Об этом стало известно после выступления в Госдуме президента Владимира Путина, который признался, что не видит в этом необходимости.

Напомним, что своё предложение о досрочных выборах Карелин обосновал так: "это было бы честно", учитывая новые возможности, предусмотренные изменённой конституцией. Однако Путин обратил внимание, что изменение конституции повлечёт немедленное изменение полномочий парламента, а нынешний состав, по мнению главы государства, имеет на это право.

Как уже сообщал Лайф, второе чтение законопроекта о поправках в основной закон состоялось в Госдуме сегодня, а всероссийское голосование по изменениям в конституции пройдёт 22 апреля.

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Марина Калегина
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