Церемония схождения Благодатного огня может не состояться из-за коронавируса

Профилактические меры, принятые властями Израиля на фоне эпидемии CoViD-19, могут поставить под угрозу церемонию схождения Благодатного огня в иерусалимском храме Воскресения. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на свой источник.

По его данным, 10 марта в полиции Израиля планировали провести совещание, на котором должны были обсудить организацию священной церемонии. Из-за угрозы распространения инфекции встречу отменили. Есть основания полагать, что таинство может попасть под запрет.

В полиции Израиля агентству рассказали, что пока не приняли решения относительно предстоящей церемонии.

— Согласно существующим правилам, мероприятия, насчитывающие пять тысяч участников и более, отменены. Эти ограничения действуют до 23 марта, посмотрим, что будет дальше, — отметил официальный представитель правоохранителей Михаил Зингерман.