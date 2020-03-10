"Секрет". Жуков отказался рассказывать, что обсуждал с Путиным и Неверовым

Первый зампред Госдумы Александр Жуков отказался отвечать на вопрос, что он обсуждал вместе с президентом Владимиром Путиным и главой фракции "Единая Россия" Сергеем Неверовым после выхода из зала пленарного заседания, где сегодня выступал глава РФ.