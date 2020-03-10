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"Секрет". Жуков отказался рассказывать, что обсуждал с Путиным и Неверовым

Сегодня президент выступил перед депутатами Госдумы.

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Видео © LIFE

Первый зампред Госдумы Александр Жуков отказался отвечать на вопрос, что он обсуждал вместе с президентом Владимиром Путиным и главой фракции "Единая Россия" Сергеем Неверовым после выхода из зала пленарного заседания, где сегодня выступал глава РФ.

Секрет! Секрет! — сказал с улыбкой Жуков.

Напомним, сегодня Владимир Путин выступил перед депутатами Государственной думы. Глава государства заявил, что против снятия ограничений на число президентских сроков. Также Путин подчеркнул, что России необходима сильная президентская власть.

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