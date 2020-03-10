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Опубликовано 10 марта 2020, 18:29

Володин оценил поправку о президентских сроках

По его словам, приняв новые изменения, система власти России должна будет сочетать как стабильность, так и динамику развития.

Видео © LIFE

Внесение в конституцию поправок о президентских сроках принесёт стране стабильность. Об этом в беседе с журналистами заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Конечно, возможность, которая предоставлена... президенту Российской Федерации после 2024 года, по окончании срока полномочий, избираться, надеюсь, что принесёт однозначно больше стабильности, — сказал он.

Это крайне важный фактор, поскольку, когда президентский срок подходит к концу и у главы государства нет возможности переизбраться, "с ним меньше считаются", подчеркнул Володин.

Вместе с тем он выразил надежду, что изменения в Конституции РФ будут поддержаны россиянами. Тем более что по итогам заседания были найдены новые стандарты гарантий социальных прав россиян и решения, которые "снимут с повестки дня многие проблемы".

— Мы надеемся, что граждане поддержат предложения, которые сегодня мы так бурно обсуждали, — подчеркнул парламентарий.

Ранее Путин выступил против снятия ограничений на число президентских сроков. Впрочем, глава государства отметил, что такой вариант будет возможен только в том случае, если его одобрит Конституционный суд.

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Александр Юнашев
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