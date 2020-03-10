Володин оценил поправку о президентских сроках

По его словам, приняв новые изменения, система власти России должна будет сочетать как стабильность, так и динамику развития.

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Внесение в конституцию поправок о президентских сроках принесёт стране стабильность. Об этом в беседе с журналистами заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

— Конечно, возможность, которая предоставлена... президенту Российской Федерации после 2024 года, по окончании срока полномочий, избираться, надеюсь, что принесёт однозначно больше стабильности, — сказал он.

Это крайне важный фактор, поскольку, когда президентский срок подходит к концу и у главы государства нет возможности переизбраться, "с ним меньше считаются", подчеркнул Володин.

Вместе с тем он выразил надежду, что изменения в Конституции РФ будут поддержаны россиянами. Тем более что по итогам заседания были найдены новые стандарты гарантий социальных прав россиян и решения, которые "снимут с повестки дня многие проблемы".

— Мы надеемся, что граждане поддержат предложения, которые сегодня мы так бурно обсуждали, — подчеркнул парламентарий.