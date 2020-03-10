Толстой: Поправка Терешковой — тоже, кстати, за стабильность

Российский журналист и политик, член высшего совета партии "Единая Россия" рассказал Лайфу, как поправки в конституцию помогут предотвратить политические катаклизмы.

Зампредседателя Государственной думы, сопредседатель центрального совета сторонников партии "Единая Россия" Пётр Толстой в беседе с Лайфом прокомментировал выступление президента Владимира Путина с трибуны российского парламента. Он обратил внимание, что глава государства поддержал изменения в конституцию, которые в большинстве своём носят социальный характер либо направлены на сохранение правового и территориального суверенитета, традиций и российских "исконных ценностей", в том числе и семейных.

— Лично я очень рад, что депутаты поддержали поправку о закреплении в основном законе понятия брака как союза мужчины и женщины. Как-нибудь обойдёмся без модных трендов и достаточно спорных европейских ценностей, — приводит пример Толстой.

По его словам, Путин обратил внимание и на "уязвимые" позиции, подчеркнув, что "план по революциям" в новейшей истории России мы уже выполнили. Президент справедливо говорил и о том, что не в самое спокойное время мы живём, когда наши "партнёры" готовы тратить немалые средства на то, чтобы расшатать изнутри и дискредитировать на международной арене нашу страну.

— Как человек, возглавляющий российские парламентские делегации в ПА ОБСЕ и в ПАСЕ, мне приходится много общаться с нашими европейскими коллегами и могу заверить: русофобское лобби в Европе всё ещё колоссальное, часто достойное лучших образчиков холодной войны. Так что мы должны сделать всё, чтобы предотвратить политические катаклизмы в будущем, не допустить повторения 1917 года или начала 90-х, — указал собеседник Лайфа. — И часть изменений в основной закон закономерно направлена именно на это: и в части усиления социальной защиты населения, и в вопросах безопасности, и в вопросах государственного строительства. И поправка Валентины Терешковой — тоже, кстати, за стабильность.

Но в любом случае, как и сказал Путин, окончательное решение примут люди на всенародном голосовании 22 апреля: решать должно большинство, в этом и заключается суть демократии, подытожил Толстой.