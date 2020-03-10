"Время не лечит". Родители утонувшей в Турции девочки задумались об усыновлении ребёнка

Родители погибшей 12-летней россиянки, которую затянуло в трубу бассейна в турецком Бодруме, пока не могут оправиться от потери дочери, но хотят усыновить ребёнка. Об этом телеканалу "Санкт-Петербург" рассказал отец Андрис Лейкуцис.

Мужчина признался, что после закончившегося трагедией отдыха он провёл несколько недель в больнице Бехтерева. По его словам, медикам удалось "поставить голову на место" и теперь он вместе с женой готовится стать приёмным родителем. На странице своего аккаунта в соцсетях мужчина признался, что "время не лечит". В комментариях новость о пополнении в семье горячо поддержали и пожелали супругам удачи.

Вы с супругой пришли к самому, казалось бы, логичному, но вместе с тем самому сложному решению. Удачи вам и сил, взаимопонимания и терпения. Не свои "по крови" дети тоже могут стать родными, подарить любимых внуков со временем Катя Островская

— Уверена, что у таких, как вы, с огромным сердцем, обязательно всё получится! Искренне рада! Но и поругать вас хочется... Не говорите и не рассказывайте о сокровенном никому! Пусть всё сбудется! Потом поделитесь, — написала Олеся Пакулина.

Какие вы молодцы! Вы сейчас, отдавая свою любовь маленькому чуду, сможете просто жить и вновь полюбите эту жизнь! Вы настоящие! Вы герои! Вы люди с большой буквы! Желаю вам, чтобы всё получилось и сложилось! Алиса Рязеецева

Напомним, 12-летнюю Алису из Санкт-Петербурга затянуло в незакрытую трубу бассейна отеля Sunhill в турецком Бодруме. На помощь ребёнку нырнул отец, а также пришли другие гости отеля, они вместе вытащили девочку из воды. Однако она впала в кому, у неё четыре раза останавливалось сердце. Несмотря на усилия врачей, петербурженка умерла.