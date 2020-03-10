Друг 16-летней дочери футболиста Малафеева Лайфу: Она не может подозреваться в наркоторговле

Шестнадцатилетняя дочь экс-вратаря "Зенита" Вячеслава Малафеева не может быть замешана в торговле наркотиками, хоть у неё и были проблемы в семье и финансовые трудности. Об этом в беседе с Лайфом рассказал друг девушки.

— Единственное, что она продавала, — это сумки Louis Vuitton, чтобы как-то существовать на съёмной квартире. Я не уверен, что она могла пойти на такое (продавать наркотики. — Прим. Лайфа). У неё очень обеспеченные родители, и я не думаю, что деньги могли стать для неё вопросом, — пояснил друг.

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По его словам, девушка съехала от родителей около года назад. Сначала она жила у бабушки, а затем переехала на съёмное жильё. Несмотря на то что родители давали ей деньги на аренду квартиры и еды, К. также зарабатывала и сама — на рекламе в "Инстаграме" и на продаже аксессуаров.

Он также отметил, что у девушки был конфликт с мачехой — ей казалось, что та её недолюбливает. Женщину К. не воспринимала как близкого человека, не оценивала её попытки воспитать подростка. С точки зрения последней, это было посягательством на личную свободу. Отсюда возникали ссоры и мелкие бытовые конфликты.

— Она реально до сих пор маленькая девочка, хоть и живёт одна. Всё равно смерть родной матери на ней сказалась. Такое просто так не проходит. Она может говорить всё что угодно. Она очень расстраивалась по поводу отношений в семье. Они довольно часто ссорились. В основном подростки всё это воспринимают гипертрофированно, — рассказал друг семьи.

Вячеслав Малафеев — хороший отец и вряд ли мог бы бросить свою дочь на произвол судьбы, уверен друг девушки. Однако, по его словам, на нервной почве из-за ссор с семьёй Ксения часто болела — даже перенесла анорексию.

Напомним, ранее сообщалось, что дочь Малафеева задержали при "контрольной закупке" наркотиков. Она пыталась продать несколько таблеток экстази. Если бы она была совершеннолетней, ей бы грозило до 15 лет лишения свободы.