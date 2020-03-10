"Событие XXI века". Эксперт рассказал Лайфу, чем важны новые поправки в конституцию

Новые поправки в Конституцию РФ — это защита её национальных интересов, а также чёткое описание роли парламента и Совета безопасности. Об этом в интервью Лайфу заявил член Центрального штаба ОНФ, председатель Российского союза ветеранов Михаил Алексеевич Моисеев.

— Для России это не просто событие, а событие XXI века, когда Россия окончательно определила свой вектор и путь развития. Как правильно сказал [президент Владимир] Путин, это (введение в жизнь новых поправок. — Прим. Лайфа) на 30–50 лет. Это для наших детей и для наших внуков. Это будущее России, — подчеркнул он.

Моисеев также выразил уверенность в том, что на всероссийском голосовании по изменении конституции граждане будут отдавать свой голос не просто за будущий документ, а за будущее всей страны.

Напомним, в ходе сегодняшнего выступления перед депутатами Государственной думы Владимир Путин высказался о том, что России нужна сильная президентская власть. При этом он отметил, что выступает против снятия ограничения по предельно возможному количеству занимаемых президентских сроков.