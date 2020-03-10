Володин: Преимущество России — не нефть, не газ, а эффективный президент

По его словам, глава государства полностью решает свои задачи.

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Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин в беседе с Лайфом оценил роль президента России, назвав именно его преимуществом страны.

— Президент, если он эффективен, если его признают во всём мире, мы должны бороться за него. Потому что это наше преимущество. Не нефть, не газ (посмотрите, цены на газ раз — и упали), а президент с нами, — отметил Володин.

По словам парламентария, глава государства реализует все стоящие перед ним задачи, а также делает всё в интересах страны с высокой работоспособностью.

Кроме того, Володин подчеркнул популярность министров президентского блока, что говорит об эффективной президентской работе. При этом он отметил, что представители депутатского корпуса не так эффективны, как могли бы быть. Касается это не только федерального уровня.

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Володин также отметил, что "великие политики не растут в пробирках", что право, которое может появиться у президента относительно сроков пребывания у власти, сделает страну сильнее.

В свою очередь глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук рассказал, что в бытность главой Администрации Президента Украины он рассказывал Путину о конституции Незалежной и отмечал, что в стране делали парламентско-президентскую республику, потому что "на Украине Путина нет".