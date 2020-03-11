Турция подтвердила первый случай заражения коронавирусом в стране

По словам министра, состояние инфицированного оценивается как хорошее, он был изолирован от внешнего мира, а вся его семья и ближайшее окружение находятся под наблюдением медиков. О заразившемся известно лишь то, что он мужчина и недавно вернулся из поездки в Европу, другая информация не приводится.