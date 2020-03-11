Турция подтвердила первый случай заражения коронавирусом в стране

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил о первом подтверждённом случае заражения коронавирусом нового типа на территории страны. Об этом он сообщил в эфире телеканала NTV.
— Результаты обследования подозрительного пациента дали положительный результат, — сказал он.
По словам министра, состояние инфицированного оценивается как хорошее, он был изолирован от внешнего мира, а вся его семья и ближайшее окружение находятся под наблюдением медиков. О заразившемся известно лишь то, что он мужчина и недавно вернулся из поездки в Европу, другая информация не приводится.
Ранее Лайф сообщал, что общее число заразившихся коронавирусом во всём мире превысило 113 тысяч человек, при этом большая часть новых случаев зафиксированы за пределами Китая, эпицентра распространения инфекции. Самая сложная обстановка сложилась в Италии — здесь количество инфицированных уже превысило 10 тысяч человек.