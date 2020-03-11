Нефть марки WTI отыграла ещё 3% после падения котировок

После стремительного обвала мировых цен на нефть, которое произошло на фоне расторжения сделки в рамках ОПЕК+, стоимость чёрного золота постепенно восстанавливается и уже второй день подряд нефтяные котировки на биржах прибавляют в цене. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, стоимость фьючерсов на поставку нефти марки Brent в мае текущего года поднялась до 38,55 долларов за баррель, тогда как 9 марта она составляла 31,57 долларов. В свою очередь нефть марки WTI также отыграла некоторую часть потерь и выросла до 35,27 долларов, тогда как сразу после падения цен она стоила 27,59 доллара за баррель.

Ранее Лайф сообщал, что после отказа от заключения сделки ОПЕК+ стоимость нефти марки Brent упала в цене на 43,4%. Причиной стал тот факт, что главные нефтедобывающие страны не смогли договориться о ещё одном сокращении добычи нефти на фоне снижения спроса на топливо из-за коронавируса. СМИ назвали обвал стоимости сырья попыткой ослабить Россию.