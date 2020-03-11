Авиаперевозчик ANA вводит дополнительные сокращения на внутренние рейсы из-за коронавируса

Японская авиакомпания All Nippon Airways (ANA) расширит ограничения по внутренним рейсам в связи с распространением коронавируса. Они коснутся крупных городов, в том числе Токио, Осаки, Саппоро и Фукуоки. Об этом заявила пресс-служба компании.

Сообщается, что в период с 13 по 19 марта будет отменено по меньшей мере 406 рейсов. За весь месяц в общей сложности перевозчик отменил порядка 1,5 тысячи рейсов.

Такие жёсткие меры предприняла и другая крупная авиакомпания Японии — Japan Airlines (JAL).

В настоящее время на территории страны зафиксировано 19 смертей, при этом 1,3 тысячи человек заражены.

В Китае при этом число смертей и новых случаев болезни идёт на убыль. За прошедшие сутки в стране скончалось 22 человека, ещё у 24 коронавирус был впервые выявлен.