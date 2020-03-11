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Больше половины пассажиров Grand Princess сошли на берег в США

Ранее стало известно, что коронавирус выявили у 21 человека, при этом 19 из них — члены экипажа.

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Фото © Twitter / soccerman

Больше половины пассажиров круизного лайнера Grand Princess сошли на берег в США. Об этом сообщает USA Today со ссылкой на компанию-оператора судна Princess Cruises.

Как уточняется, к 19:00 по местному времени (02:00 мск 11 марта) судно покинуло 1406 туристов.

Согласно предварительному плану, сначала на берег должны сойти жители штата Калифорния, а также подданные Канады и Великобритании. Последних сразу отправят на родину чартерными рейсами, а американцев распределят между четырьмя военными базами, где они будут находиться во время двухнедельного карантина. Члены экипажа будут проходить необходимые процедуры прямо на борту.

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