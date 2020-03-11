Больше половины пассажиров Grand Princess сошли на берег в США

Больше половины пассажиров круизного лайнера Grand Princess сошли на берег в США. Об этом сообщает USA Today со ссылкой на компанию-оператора судна Princess Cruises.

Согласно предварительному плану, сначала на берег должны сойти жители штата Калифорния, а также подданные Канады и Великобритании. Последних сразу отправят на родину чартерными рейсами, а американцев распределят между четырьмя военными базами, где они будут находиться во время двухнедельного карантина. Члены экипажа будут проходить необходимые процедуры прямо на борту.