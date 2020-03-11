Экс-полицейский, обвиняемый в фальсификации доказательств, извинился перед Голуновым

Экс-полицейский Максим Уметбаев, обвиняемый в фальсификации доказательств против журналиста "Медузы" Ивана Голунова, извинился за то, что ударил его.

— Я ударил Голунова, мои действия были непрофессиональными. Мне за свой поступок стыдно, я хочу принести извинения Голунову. Моё неподобающее поведение связано с тем, что я думал, что он преступник. Я рад общественному резонансу и справедливому разбирательству, — сказал Уметбаев в зале Мосгорсуда.

Он пояснил, что Голунов в ответ на требования проехать на медосвидетельствование заявил, чтобы его "несли на руках". Эта фраза возмутила Уметбаева, и он дал пощёчину журналисту. Бывший сотрудник полиции также добавил, что надеется, что и в отношении него не будет предвзятости.

Мосгорсуд не удовлетворил апелляцию адвоката Уметбаева об изменении ему меры пресечения и оставил экс-полицейского в СИЗО до 29 марта.

Напомним, 7 июня 2019 года Иван Голунов был задержан за хранение наркотиков. Журналист заявил, что запрещённое вещество ему подбросили. Ситуация получила широкую огласку в Интернете и СМИ, в связи с чем через четыре дня молодого человека отпустили из-под домашнего ареста, а расследование было остановлено. В январе суд арестовал всех фигурантов дела Голунова — пятерых экс-полицейских. По данным следствия, они подбросили журналисту наркотики, которые сами незаконно хранили.