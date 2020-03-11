Врачи назвали три распространённые болезни, которые грозят пациентам внезапной смертью прямо сейчас

Медики называют сразу несколько недугов, которые могут лишить жизни человека за короткий срок. Внезапно умереть можно в результате массивной тромбоэмболии, вирусной пневмонии и даже просто съев креветок, пишет NEWS.ru.

Например, внезапной гибелью также может обернуться привычное для многих россиянок варикозное расширение вен. По словам профессора РНИМУ им. Н.И. Пирогова врача-терапевта Александра Карабиненко, в раздутых венах происходит ослабление кровотока, что часто ведёт к образованию пристеночных тромбов. Дальнейшее фатальное развитие событий выглядит следующим образом: оторвавшийся тромб с током крови попадает в лёгочную артерию и блокирует её. Иногда от начала процесса до летального исхода проходит не более 15 минут.

Кроме того, банальный вирус гриппа может убить человека буквально за три дня. Впрочем, фатальной будет не сама инфекция, а её осложнение — вирусная пневмония.

— Всё начинается внезапно. Простудился человек, температура, резкий озноб, ухудшение состояния. Затем вирус проникает внутрь клеток, выстилающих дыхательные пути, и в альвеолы лёгких. Начинается воспаление лёгких. Пациента может не стать за 2–3 дня, — приводит издание слова Карабиненко.

Третьим, казалось бы, "рядовым" заболеванием, которое может обернуться смертью, медики назвали аллергию. А точнее, анафилактический шок, который заканчивается фатально в 10–20% случаев. По словам заслуженного деятеля науки аллерголога-иммунолога Михаила Костинова, чаще всего необратимую реакцию вызывают морепродукты, орехи и яйца.

— Из-за контакта с аллергеном происходит выброс гистамина. Это вырабатываемое организмом вещество, которое накапливается в тучных клетках. Оно провоцирует выраженный отёк дыхательных путей, удушье и смерть, — объясняет он.

Ранее врач назвал кожные изменения, которые свидетельствуют о серьёзных болезнях. Кожа часто первой реагирует на внутренние заболевания. Многие упускают из виду эти типичные изменения.

Между тем диетологи напомнили о главном симптоме жировой болезни печени. При выявлении на ранних стадиях она успешно лечится даже без медицинского вмешательства.