Путин поручил минимизировать негативные явления в экономике

Президент России Владимир Путин обратился к правительству страны и Центробанку с поручением минимизировать негативные экономические явления, спровоцированные колебаниями на мировых рынках.

— Задача правительства и ЦБ — чтобы граждане не почувствовали негативные изменения, — сказал он на встрече с инвесторами в резиденции Ново-Огарёво.

Ранее Путин заявил, что Россия пройдёт турбулентный период достойно.

Встреча проводится на фоне колебания курсов валют и цен на нефть. Так, после распада сделки ОПЕК+ стоимость топлива марки Brent с поставкой в мае на лондонской бирже ICE упала на 43,4% — до 31,57 доллара за баррель. Это спровоцировало ослабление рубля по отношению к доллару и евро.

По состоянию на сегодняшнее утро курс американской валюты остановился на отметке в 71,38 рубля, курс евро составил 80,98 рубля.

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