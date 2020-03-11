Новак: Рост цен на бензин не превысит инфляцию

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Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что цены на автомобильное топливо в стране будут прогнозируемыми и их рост не превысит инфляцию.

— У нас на сегодняшний день механизм, который был разработан правительством, помогает сохранять цены на текущем уровне независимо от того, цены на нефть идут вверх или вниз. Цены будут в прогнозных параметрах на уровне не выше инфляции, — сказал Новак.

Напомним, 9 марта стоимость нефти Brent резко упала на 43,4% — до 31,57 доллара за баррель. Вследствие этого в России курс доллара и евро поднялся до 75 и 86 рублей соответственно. На фоне мер властей России и общего отскока мировых рынков рубль скорректировался, и сейчас доллар стоит около 71, а евро — 81.