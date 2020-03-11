Не вовремя закашлял. Пассажира автобуса "Таллин — Санкт-Петербург" вывели на границе

Пассажира рейса "Таллин — Санкт-Петербург" вывели из автобуса на границе из-за кашля. Об этом сообщает Delfi.

Как сообщает издание, из-за мировой вспышки коронавируса пассажиры крайне негативно отреагировали на кашель. И даже несмотря на объяснения мужчины, что он страдает аллергией, на него обрушился шквал нецензурной брани. Все присутствующие настаивали на том, чтобы "больного" высадили.

Кашель пассажира привлёк и пограничников, которые попросили его покинуть транспорт. И только после того, как у мужчины измерили температуру и взяли контакты его близких, ему разрешили вернуться в автобус и продолжить путь.

Напомним, вспышку коронавируса зафиксировали в Китае в конце декабря. Заболевание быстро распространилось по другим странам. В самой КНР число заболевших и умерших от коронавируса за сутки почти сравнялось. В России на сегодняшний день новым типом пневмонии заражены 20 человек.