Белоусов заявил о риске подорожания лекарств и бытовой техники

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов считает, что из-за ослабления рубля есть риск подорожания в стране лекарств и бытовой техники.

— У нас сейчас в зоне риска находятся, естественно, бытовая техника, некоторые виды лекарств. И тут нужны будут дополнительные меры... Но пока фатальных угроз нет, — заявил Белоусов.

Первый вице-премьер добавил, что в 2020 году инфляция не должна превысить 4%.

— То, что происходит сейчас на рынках, мы внимательно отслеживаем. Пока мы идём по более-менее позитивному сценарию, — отметил Белоусов.

Напомним, 9 марта стоимость нефти Brent резко упала на 43,4% — до 31,57 доллара за баррель. Вследствие этого в России курс доллара и евро поднялся до 75 и 86 рублей соответственно. На фоне мер властей России и общего отскока мировых рынков рубль скорректировался, и сейчас доллар стоит около 71, а евро — 81.