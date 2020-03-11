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Чемпионат мира по фигурному катанию отменили из-за коронавируса

Турнир должен был начаться на следующей неделе.

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Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Чемпионат мира по фигурному катанию, который должен был пройти в Монреале с 16 по 22 марта, официально отменили. Причина — коронавирус. Власти Квебека решили отказаться от очередного массового мероприятия, которое может способствовать распространению заболевания.

Правительство Квебека отменяет чемпионат мира по фигурному катанию, который должен был начаться в понедельник в Монреале, — написал журналист "Радио Канада" Себастьян Бове.

Напомним, что гала-шоу с участием ведущих российских фигуристов хотят провести в Москве 29 марта в два захода, чтобы на трибунах одновременно было менее пяти тысяч человек.

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