Чемпионат мира по фигурному катанию отменили из-за коронавируса

Чемпионат мира по фигурному катанию, который должен был пройти в Монреале с 16 по 22 марта, официально отменили. Причина — коронавирус. Власти Квебека решили отказаться от очередного массового мероприятия, которое может способствовать распространению заболевания.

— Правительство Квебека отменяет чемпионат мира по фигурному катанию, который должен был начаться в понедельник в Монреале, — написал журналист "Радио Канада" Себастьян Бове.

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Le gouvernement du Québec annule le Championnat du monde de patinage artistique qui devait commencer lundi à Montréal.#polqc — Sébastien Bovet (@SebBovetSRC) March 11, 2020

Напомним, что гала-шоу с участием ведущих российских фигуристов хотят провести в Москве 29 марта в два захода, чтобы на трибунах одновременно было менее пяти тысяч человек.