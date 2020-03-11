В Минэнерго назвали сроки восстановления цен на нефть до отметки в 45-50 долларов

Цены на нефть установятся на отметке в 40-45 долларов за баррель уже во второй половине текущего года, заявил замминистра энергетики Павел Сорокин в интервью с Reuters.

А к 2021 году цена должна вернуться к стоимости в 45-50 долларов за баррель, если не произойдёт каких-либо форс-мажоров, уверен эксперт.

Цену в 45-55 долларов замминистра считает справедливой. Такой уровень стоимости нефти, по мнению Сорокина, позволит инвестировать в проекты и обеспечить восполнение добычи сырья, а также реализовывать долгосрочные проекты по поддержке Арктики.

Напомним, 11 марта нефть марки WTI отыграла некоторую часть потерь и выросла до 35,27 доллара, тогда как сразу после падения цен она стоила 27,59 доллара за баррель.