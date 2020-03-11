В Италии из-за коронавируса приостанавливают всю коммерческую деятельность

В Италии приостановили работу всех магазинов, кроме продуктовых, из-за риска распространения коронавируса. Из коммерческих предприятий работать будут также аптеки, объявил премьер-министр Джузеппе Конте.

— Настал момент сделать следующий шаг. Мы закрываем всю коммерческую деятельность, пункты продаж, за исключением продуктовых магазинов и аптек, — заявил он.

Также закрываются все рестораны и бары, однако еду можно будет заказать на дом. Работать будут и банки, и страховые компании, а также производство при условии, что на нём соблюдены все меры противодействия распространению болезни. Не остановят и движение общественного транспорта.

При этом Конте призвал работодателей отправлять сотрудников в отпуска, организовывать работу дистанционно там, где это возможно, а также приостанавливать деятельность отделов, в постоянной работе которых нет острой необходимости.

— Не надо ждать сразу спада числа заражений, даже если они продолжатся, не надо отчаиваться, ваши усилия обязательно приведут к результату, нужно только немного времени, — подытожил премьер.

В настоящее время в Италии бушует эпидемия коронавируса. За прошедшие сутки от болезни умерло 196 человек. Таким образом, общее число жертв болезни там выросло до 827 человек. Россия уже ограничила авиасообщение с Италией.