NBA приостановила сезон из-за пандемии коронавируса

Национальная баскетбольная ассоциация (NBA) приостанавливает сезон до особого распоряжения на фоне распространения пандемии коронавируса CoViD-2019. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Поводом для этого стал положительный тест одного из участников матча "Юта Джаз" — "Оклахома Сити". Предположительно, заражённым оказался центровой "джазменов" Руди Гобер. Симптомы заболевания у него были обнаружены несколько дней назад.

NBA To Suspend Season Following Tonight's Games pic.twitter.com/2PTx2fkLlW — NBA (@NBA) March 12, 2020

В результате матч был отменён. В сообщении также говорится, что данный шаг будет использован для определения последующих действий по борьбе с пандемией.

Ранее Лайф сообщал, что Всемирная организация здравоохранения официально объявила, что нынешняя вспышка пневмонии, вызванная коронавирусом нового типа, является пандемией. В своём обращении к нации президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты запретят въезд лиц из Европы с 13 марта.