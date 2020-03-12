Врачи обнаружили коронавирус в конгрессе США

Врачи обнаружили коронавирус у сотрудника аппарата сенатора конгресса США Марии Кантуэлл. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Politico.
Отмечается, что он работал в её офисе, расположенном в одном из зданий конгресса. Кантуэлл, в свою очередь, обзвонила всех своих сотрудников и попросила их работать удалённо, а также пройти тест на заболевание.
Ранее Лайф сообщал, что Всемирная организация здравоохранения официально объявила, что нынешняя вспышка пневмонии, вызванная коронавирусом нового типа, является пандемией. В своём обращении к нации президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты запретят въезд лиц из Европы с 13 марта.
Белкин Артур