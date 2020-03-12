НовостиРасследованияWowДичьСтатьиСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.

Первый случай смерти от коронавируса зафиксировали в Греции

При этом у погибшего имелись и другие проблемы со здоровьем.

298

Фото © Pixabay

Греческие врачи зафиксировали первый случай смерти человека от коронавируса CoViD-2019. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Минздрав страны.

Погибшим оказался 66-летний мужчина, который не так давно вернулся из паломничества в Израиль и Египет. При этом у него имелись и другие проблемы со здоровьем.

Ранее Лайф сообщал, что Всемирная организация здравоохранения официально объявила, что нынешняя вспышка пневмонии, вызванная коронавирусом нового типа, является пандемией. В своём обращении к нации президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты запретят въезд лиц из Европы с 13 марта.

Выбор редакции

Новости СМИ2
Loading...
закрыть