Первый случай смерти от коронавируса зафиксировали в Греции

Греческие врачи зафиксировали первый случай смерти человека от коронавируса CoViD-2019. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Минздрав страны.

Погибшим оказался 66-летний мужчина, который не так давно вернулся из паломничества в Израиль и Египет. При этом у него имелись и другие проблемы со здоровьем.