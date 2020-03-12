СМИ узнали о возможной приостановке розыгрыша Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за коронавируса

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в этот четверг может объявить о приостановке розыгрыша Лиги чемпионов из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает испанская радиостанция Сadena ser со ссылкой на журналиста газеты AS Хавьера Маталланаса.

Ранее было объявлено о решении провести ряд матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы при пустых трибунах. В главном еврокубковом турнире без болельщиков уже прошли встречи "Пари Сен-Жермен" (Франция) — "Боруссия" (Дортмунд, Германия), "Валенсия" (Испания) — "Аталанта" (Италия).

В таком же формате пройдут игры "Барселона" (Испания) — "Наполи" (Италия) и "Бавария" (Германия) — "Челси" (Англия).

Ранее стало известно о том, что партнёр Криштиану Роналду по итальянскому футбольному клубу "Ювентус" Даниеле Ругани заразился коронавирусом.

Накануне Всемирная организация здравоохранения официально объявила пандемией вспышку коронавирусной инфекции.