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Мишустин заявил, что Россия не была инициатором отказа от продления сделки ОПЕК+

6 марта Россия отклонила предложение о дополнительном сокращении добычи нефти.

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Видео © LIFE

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия предлагала продлить соглашение ОПЕК+ на год.

Это не мы были инициаторами выхода из соглашения. Напротив, мы предложили продлить его на действующих условиях как минимум до конца второго квартала или на год, в том числе чтобы не осложнять ситуацию, которая сложилась с распространением коронавируса, — сказал Мишустин.

Напомним, 6 марта Россия отклонила предложение стран ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти из-за мировой эпидемии коронавируса. Из-за этого стоимость нефти Brent резко упала на 43,4% — до 31,57 доллара за баррель. Падение нефти спровоцировало ослабление позиций рубля по отношению к доллару и евро.

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