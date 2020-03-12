Мишустин заявил, что Россия не была инициатором отказа от продления сделки ОПЕК+

— Это не мы были инициаторами выхода из соглашения. Напротив, мы предложили продлить его на действующих условиях как минимум до конца второго квартала или на год, в том числе чтобы не осложнять ситуацию, которая сложилась с распространением коронавируса, — сказал Мишустин.