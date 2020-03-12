Российские операторы перенесут или аннулируют поездки в Индию из-за приостановки действия виз

В связи с тем, что власти Индии приостановили действие ранее выданных виз из-за ситуации с коронавирусом, российские туроператоры вынуждены аннулировать или переносить туры в страну Южной Азии. Об этом сообщает ежедневная электронная газета Российского союза туриндустрии RATA News.

Несмотря на то что туристический сезон в Индии практически закончился и в марте традиционно сокращается авиаперевозка, есть путешественники, которые уже приобрели путёвки на март, апрель и даже на майские праздники.

— Конечно, сейчас [туры] придётся аннулировать или переносить, — говорится в сообщении.

Напомним, что с 13 марта до 15 апреля 2020 года Индия приостанавливает действие всех туристических виз из-за мировой вспышки "китайской пневмонии" нового типа.

Ранее Лайф сообщал, что вспышку коронавируса зафиксировали в КНР в конце декабря. Заболевание быстро распространилось по другим странам. На данный момент осталось лишь одно государство в Европе, свободное от инфекции.

Всемирная организация здравоохранения официально заявила, что нынешняя вспышка пневмонии, вызванная коронавирусом нового типа, является пандемией.