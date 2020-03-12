Песков ответил на вопрос о будущем Путина после 2024 года

Президент Владимир Путин пока не упоминал о каком-либо решении по вопросу о выдвижении своей кандидатуры на выборах главы государства в 2024 году, поскольку сосредоточен на текущей работе. Об этом, отвечая на вопросы журналистов, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Он напомнил, что в ходе недавнего выступления Путина в Госдуме он также ничего не сказал о своих планах после 2024 года. И объясняется это просто: до этого рубежа ещё много времени и много напряжённой работы.

— Я вам тоже неоднократно говорил, что не нужно никуда Путина провожать, не нужно его собирать, потому что он находится в начальной стадии своего президентского срока. А по 2024 году, завершая своё выступление, Путин сказал: будет 2024 год, тогда посмотрим, — указал представитель Кремля.

Напомним, что ранее Госдума поддержала поправку Валентины Терешковой о снятии ограничений по числу президентских сроков для Путина. Хотя сам российский лидер ранее предложил оставить решение этого вопроса на усмотрение Конституционного суда.

Юнашев Александр