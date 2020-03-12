Песков прокомментировал возможность ограничения въезда из Европы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о возможности ограничения въезда в нашу страну из Европы по аналогии с запретом, который был введён США, заявил, что решение об этом принимает оперативный штаб при правительстве.

— Вы знаете, что определённые ограничения уже реализуются, вынужденные и временные. Решения о введении ограничений принимает оперативный штаб, который действует в правительстве. Наблюдаем за их решением, — ответил Песков на вопрос о том, планирует ли РФ также запрещать въезд из Европы.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что США с 13 марта запретят въезд из Европы из-за коронавируса на 30 дней.

К слову, в Европе осталась лишь одна страна, свободная от коронавируса.

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