Огонь Олимпиады-2020 зажгли без зрителей — видео

В Древней Олимпии зажгли огонь Игр-2020 в Токио. Церемония прошла в присутствии президента Греции Прокописа Павлопулоса, президента МОК Томаса Баха и других официальных лиц. При этом зрителей не позвали — всё из-за сложной ситуации с коронавирусом.

Огонь зажгла "верховная жрица" на алтаре древнегреческого храма Геры. После этого стартовала эстафета Олимпийского огня. Первым факелоносцем стала чемпионка по стрельбе из пневматического пистолета Анна Коракаки. Восемь дней эстафета будет проходить в Греции, а затем факел передадут членам оргкомитета Игр-2020.

Летние Олимпийские игры должны пройти в Токио с 24 июля по 9 августа. Однако из-за вспышки коронавируса нового типа высказываются предположения о переносе ОИ на пару лет. А вот отмена Олимпиады-2020 может нанести серьёзный удар по экономике Японии.