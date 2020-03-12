"Газпром" всё купил? Странная победа "Сочи": соперники не мешали и забивали сами себе

Во время зимней паузы "Сочи", и без того потративший кучу денег, существенно усилил состав: в клуб приехали Кокорин и чемпион мира Рами (который, кстати, никак не может дебютировать). После почти насильственного перехода Кокорина стало понятно, что владельцы клуба пойдут на всё, чтобы оставить его в Премьер-лиге. И вот — через три игры после возобновления сезона — сочинцы чудесным образом выбрались с последнего места в турнирной таблице.

Нижняя часть таблицы РПЛ. Фото © premierliga.ru

Победа над "Оренбургом" получилась сверхубедительной — 5:1. Однако сам матч оставил странные впечатления. Конечно, установить, не носила ли эта встреча договорной характер, могут только компетентные органы. Нам же, зрителям и журналистам, остаётся только удивляться, почему вдруг крепкий "Оренбург", который в этом сезоне побеждал "Спартак" и "Динамо", настолько безвольно уступил сочинцам. В общем, смотрите сами.

Первый гол оренбуржцы забили себе сами. В футболе, конечно, случаются нелепые автоголы, но действия защитника Тимура Аюпова объяснить сложно. Во время навеса в штрафную площадь он находился абсолютно один, игроки "Сочи" его не прессинговали. Однако он зачем-то пробил в падении головой и вколотил мяч в угол собственных ворот.

В эпизоде со вторым голом к самому моменту удара вопросов, пожалуй, нет. А вот к тому, что ему предшествовало... Антон Заболотный рухнул на газон от лёгкого контакта с защитником, а судья, совсем не колеблясь, тут же поставил пенальти.

Третий гол. Два защитника не атакуют двигающегося с мячом Кокорина, не отбирают у него мяч и дают пробить. Удар получается не очень сильным, но вратарь вместо попытки прыгнуть за ним просто садится на месте.

Гол номер четыре. Мостового оставляют одного на правой бровке, вратарь тянется за мячом, но ему предательски не хватает пары сантиметров.

И наконец, пятый мяч. Защитники не успевают за сочинцами, вратарь "Оренбурга" снова исполняет эффектные, но неэффективные акробатические этюды.

После матча член попечительского совета "Оренбурга" изо всех сил пытался доказать, что то, что произошло на поле, — это исключительно футбольная история, никаких подтекстов здесь искать не нужно.

— По результату всё понятно, мы им недовольны. Два быстрых гола надломили команду, выбили из колеи. После пенальти уже совсем не получалось, хотя пытались там что-то изобразить, но уже не хватило воли. Будем разбираться. Жизнь продолжается, готовимся к следующей игре. По остальным показателям нормально. По ударам и владению мячом мы не проигрывали. Скорее всего, была ничейная игра, но всё получилось вот так, не в нашу пользу. Раз проиграли — значит, проиграли. Что касается пенальти, то здесь не важно, согласен я или нет. Счёт на табло, — сказал член попечительского совета "Оренбурга" Василий Столыпин.

Главный тренер команды утверждает, что причины такого разгрома — в безвольной игре команды.

— Да как можно объяснить такое поражение? Безвольно сыграли. "Сочи" заслуженно победил. Хотя в такой ситуации и при таком счёте бесполезно говорить, что у нас тоже были хорошие моменты. В таких играх нужно первым забить, были у нас моменты — Фамейе мог забить. Потом мы забили в свои ворота и получили пенальти, а затем не смогли переломить ход встречи. Вот и результат. "Сочи" с заслуженной победой, — сказал наставник "Оренбурга" Константин Емельянов.

Форвард команды тоже убеждает, что всё было чисто.

Зачем нам сдавать матч? Нам нужны очки, и мы хотим остаться в Премьер-лиге. У нас были хорошие моменты. Забей мы первыми — и это была бы совсем другая игра Джордже Деспотович Нападающий "Оренбурга"

Почему вообще возникают подозрения по поводу этого матча? Всё дело в спонсорах команд. Генспонсор "Оренбурга" — "Газпром добыча Оренбург", "Сочи" владеет Борис Ротенберг — тоже человек, связанный с "Газпромом". А "Газпром", как известно, главный спонсор санкт-петербургского "Зенита". Поэтому "Сочи" и "Оренбург" часто в шутку называют "Зенитом-2" и "Зенитом-3".

Сейчас же в РПЛ сложилась такая ситуация, что "Оренбург" безопасно расположился ближе к середине таблицы, а вот "Сочи" завис у зоны вылета. Поэтому, если уж выбирать, какой из команд очки нужнее, логично было бы предположить, что именно южанам. И теоретически если бы всё было действительно так, как это видится со стороны, то в адрес двух команд могла бы поступить чёткая команда о том, кто должен победить в очной встрече. Но это, конечно же, всего лишь конспирологическая теория болельщиков и журналистов, а никак не истина в последней инстанции. Таковой она может стать, только если договорной характер матча признает РФС. Но для этого необходимо специальное расследование, как это было с игрой ПФЛ "Чайка" — "Черноморец". Вот только в этом случае уровень гораздо выше. И последствия, соответственно, тоже могут быть серьёзнее. Но пока никто из официальных лиц об этом вслух не говорит.