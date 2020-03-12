Сын Тома Хэнкса рассказал о состоянии больного коронавирусом отца

Сын известного голливудского актёра Тома Хэнкса и певицы Риты Уилсон Чет рассказал о том, как чувствуют себя его родители, заразившиеся китайской пневмонией нового типа. Соответствующий комментарий он дал в видеобращении в соцсети Instagram.

— Да, это правда, что у моих родителей коронавирус. Они оба сейчас в Австралии, потому что мой отец снимал там фильм. Я только что разговаривал с ними. Они оба в порядке. Они не настолько больны, чтобы бить тревогу. Они не беспокоятся, но проходят все необходимые медицинские процедуры. Я не думаю, что тут есть о чём волноваться, — рассказал молодой человек.

Кроме того, Хэнкс добавил, что ценит заботу каждого поклонника и благодарен за добрые пожелания здоровья его родителям. В заключение он выразил надежду на то, что "всё будет хорошо" и его родители будут в безопасности.

Ранее Лайф сообщал, что голливудский актёр Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон заражены коронавирусом. В какой-то момент они почувствовали недомогание и сдали анализы на CoViD-2019, результаты которых оказались положительными.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения официально объявила, что нынешняя вспышка пневмонии, вызванная коронавирусом нового типа, является пандемией.