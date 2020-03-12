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Минфин: Ставки по льготной ипотеке в РФ останутся прежними независимо от ставок в банках

Он подчеркнул, что все обязательства будут выполнены.

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Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Заместитель министра финансов России Алексей Моисеев рассказал, что независимо от изменения ставок банков в стране ставки по льготной ипотеке останутся прежними.

Никакие изменения в принятые программы вноситься не будут. Мы выполним все взятые на себя обязательства, — заявил Моисеев.

Замминистра финансов напомнил, что для семей, в которых с января 2018 года появился второй и последующие дети, ставка ипотеки на первичном рынке составляет 6%. Отдельные льготные условия — 2% — на Дальнем Востоке.

Напомним, шестого марта Россия отклонила предложение стран ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти из-за мировой эпидемии коронавируса. Из-за этого стоимость нефти Brent резко упала на 43,4%. Падение нефти спровоцировало ослабление позиций рубля по отношению к доллару и евро.

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