Минфин: Ставки по льготной ипотеке в РФ останутся прежними независимо от ставок в банках

Заместитель министра финансов России Алексей Моисеев рассказал, что независимо от изменения ставок банков в стране ставки по льготной ипотеке останутся прежними.

— Никакие изменения в принятые программы вноситься не будут. Мы выполним все взятые на себя обязательства, — заявил Моисеев.

Замминистра финансов напомнил, что для семей, в которых с января 2018 года появился второй и последующие дети, ставка ипотеки на первичном рынке составляет 6%. Отдельные льготные условия — 2% — на Дальнем Востоке.

Напомним, шестого марта Россия отклонила предложение стран ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти из-за мировой эпидемии коронавируса. Из-за этого стоимость нефти Brent резко упала на 43,4%. Падение нефти спровоцировало ослабление позиций рубля по отношению к доллару и евро.