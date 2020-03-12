Команда "Формулы-1" снялась с Гран-при Австралии из-за коронавируса у сотрудника

Коронавирус добрался и до автоспорта. В эти выходные в австралийском Мельбурне должен стартовать сезон "Формулы-1". Сегодня стало известно, что как минимум одна команда не сможет вывести свои машины на трассу. Всему виной обнаруженный коронавирус у одного из членов команды McLaren.
— Сотрудник самоизолировался, как только почувствовал симптомы заболевания, и теперь за ним следят местные медицинские службы. Решение принято в интересах заботы о здоровье участников и болельщиков "Формулы-1", — говорится в заявлении команды.
McLaren Racing withdraws from the 2020 Formula 1 Australian Grand Prix. pic.twitter.com/BZvHVKQoev— McLaren (@McLarenF1) March 12, 2020
Кроме того, симптомы коронавируса обнаружены у четырёх человек из команды Haas.
Дмитрий Садылко