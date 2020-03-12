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Опубликовано 12 марта 2020, 14:55

Команда "Формулы-1" снялась с Гран-при Австралии из-за коронавируса у сотрудника

Фото © twitter / McLarenF1

Фото © twitter / McLarenF1

Гонка должна пройти в эти выходные.

Коронавирус добрался и до автоспорта. В эти выходные в австралийском Мельбурне должен стартовать сезон "Формулы-1". Сегодня стало известно, что как минимум одна команда не сможет вывести свои машины на трассу. Всему виной обнаруженный у одного из членов команды McLaren коронавирус.

Сотрудник самоизолировался, как только почувствовал симптомы заболевания, и теперь за ним следят местные медицинские службы. Решение принято в интересах заботы о здоровье участников и болельщиков "Формулы-1", — говорится в заявлении команды.

Кроме того, симптомы коронавируса обнаружены у четырёх человек из команды Haas.

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Дмитрий Садылко
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