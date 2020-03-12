Команда "Формулы-1" снялась с Гран-при Австралии из-за коронавируса у сотрудника

Коронавирус добрался и до автоспорта. В эти выходные в австралийском Мельбурне должен стартовать сезон "Формулы-1". Сегодня стало известно, что как минимум одна команда не сможет вывести свои машины на трассу. Всему виной обнаруженный коронавирус у одного из членов команды McLaren.