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Космонавты нарушат предстартовые традиции из-за коронавируса

Накануне ВОЗ объявила пандемию пневмонии нового типа.

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Видео © LIFE

Космонавтам, которые должны отправиться 9 апреля на МКС, и их дублёрам запретили покидать Звёздный городок из-за распространения коронавируса. Об этом сообщил начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов.

Он также отметил, что из-за вспышки заболевания в мире космонавтам придётся отказаться от предстартовых традиций.

Даже такие традиционные вещи, как посещение Кремлёвской стены и дома Сергея Королёва накануне старта, будут отменены по соображениям безопасности, — заявил Власов.

Также, по словам начальника Центра подготовки космонавтов, в учреждении отменили все экскурсии и ограничили количество зарубежных командировок.

На сегодняшний день в России зафиксировано 28 случаев заражения коронавирусом. Накануне ВОЗ объявила, что пневмония нового типа является пандемией.

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