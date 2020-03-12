Из-за коронавируса Никас Сафронов может остаться в одиночестве в день рождения

Российский художник Никас Сафронов рассказал, что вечеринка в честь его дня рождения может сорваться из-за мировой вспышки коронавируса. Об этом сообщает издание "Дни.ру".

— Известная итальянская актриса и одна из красивейших женщин планеты — Орнелла Мути — собиралась приехать ко мне в гости на несколько дней... Но сейчас стало понятно, что это невозможно — она живёт в Милане, на севере Италии, который фактически закрыт из-за коронавируса, — поделился переживаниями Сафронов.

Также на праздник художника приглашены и другие иностранные звёзды. В этот список вошёл и голливудский актёр Антонио Бандерас, но он, вероятнее всего, также не появится на торжестве.

Сафронов рассказал, что из-за вспышки пневмонии нового типа ему пришлось отказаться от рабочей поездки в Китай, где его ожидал крупный заказ. Однако художник отметил, что сейчас всему миру следует приложить максимум усилий, чтобы прекратить распространение заболевания.

Накануне ВОЗ объявила, что пневмония нового типа является пандемией. На сегодняшний день в России зафиксировано 28 случаев заражения коронавирусом.

Никас Сафронов родился в 1956 году в Ульяновске в небогатой семье отставного военного. На сегодняшний момент он является очень востребованным художником как в России, так и за рубежом. Он много путешествует, изучает технику великих мастеров прошлого в музеях и коллекциях мира, знакомится с шедеврами культуры. Активная жизнь и широкие контакты Никаса способствуют тому, что его личность становится не менее привлекательной и популярной, чем его творчество. Подробнее о Сафронове читайте на сайте uznayvse.ru.