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Студентам питерского вуза запретили обниматься, целоваться и держаться за руки из-за CoViD-2019

Профилактическая мера распространяется и на сотрудников учебного заведения.

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На фоне распространения коронавируса в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов ввели ограничения на тактильные контакты. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

В пресс-службе учреждения уточнили, что запрет распространяется на поцелуи, объятия и рукопожатия. Нарушение приказа студентами или сотрудниками будет расцениваться как грубый дисциплинарный проступок. Ректор отметил, что будет лично следить за соблюдением профилактической меры.

Ранее российский художник Никас Сафронов рассказал, что вечеринка в честь его дня рождения может сорваться из-за мировой вспышки коронавируса.

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