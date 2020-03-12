Студентам питерского вуза запретили обниматься, целоваться и держаться за руки из-за CoViD-2019

На фоне распространения коронавируса в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов ввели ограничения на тактильные контакты. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

В пресс-службе учреждения уточнили, что запрет распространяется на поцелуи, объятия и рукопожатия. Нарушение приказа студентами или сотрудниками будет расцениваться как грубый дисциплинарный проступок. Ректор отметил, что будет лично следить за соблюдением профилактической меры.