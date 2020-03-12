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В Москве могут ввести новые ограничения массовых мероприятий из-за коронавируса

На сегодняшний день в России заражены пневмонией нового типа 28 человек.

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Фото © Pixabay

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице могут ужесточить меры по ограничению массовых мероприятий из-за коронавируса.

Буквально вчера мною был подписан указ об ограничении массовых мероприятий, будем смотреть дальше и при необходимости будем ужесточать и эти требования, — сказал Собянин во время посещения московского call-центра по вопросам, связанным с коронавирусом.

Мэр столицы подчеркнул, что самое важное — сохранить стабильную экономическую ситуацию и нормальный ритм работы.

Напомним, 10 марта в Москве на месяц запретили мероприятия с участием более пяти тысяч человек из-за распространения коронавируса. На сегодняшний день в России зафиксировано 28 случаев заражения пневмонией нового типа.

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