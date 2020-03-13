Чихать хотел. Кто из депутатов — сосед Катасонова, прилетевшего из Европы?

Один из главных путей распространения коронавируса — передача от человека к человеку через мелкие капли, выделяемые из носа или рта больного СoViD-2019 при кашле, чихании и даже разговоре. Эти незаметные глазу частицы слюны или слизи вдыхает рядом находящийся человек и таким образом может заразиться. Именно поэтому рекомендуют держаться от больного человека на расстоянии более полутора метров.

Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Потенциально заражённый депутат Сергей Катасонов сидит вместе со своими коллегами по ЛДПР в дальней от президиума части зала, где проходят пленарные заседания нижней палаты парламента страны. Так что до председателя Госдумы Вячеслава Володина, его замов и выступающих за центральной трибуной (в том числе до Владимира Путина) частицы слюны Катасонова вряд ли могли долететь. А вот на опасном от него расстоянии сидит около трёх десятков депутатов, и это не только однопартийцы.

Под коронавирусный удар в первую очередь попадают элдэпээровец Андрей Луговой, сидящий по левую руку от Катасонова, и единоросс Елена Митина, которая находится справа — хоть и через проход, но всё же тоже близко. Но вот больше всего потенциально опасной слюны могло попасть на стол коллеги Катасонова по партии Юрия Напсо — его место прямо перед приехавшим из Франции депутатом. Что до более известных коллег-депутатов — Леонида Слуцкого, Ярослава Нилова, Андрея Свинцова, то они сидят чуть дальше, но всё равно в полутораметровой зоне поражения. Владимир Жириновский от Катасонова по диагонали через ряд, так что, например, при активном изложении депутатских посылов частичка слюны могла долететь и до лидера ЛДПР.

Фото © ТАСС / Марат Абулхатин / Фотослужба Госдумы РФ

Но за те дни, что Сергей Катасонов успел побывать в Госдуме после возвращения из Франции, наследить он мог не только в зале пленарных заседаний. Ходил он, конечно, и по коридорам здания нижней палаты парламента. Кабинет потенциально заразного депутата находится на втором этаже нового корпуса. Ровно напротив — дверь кабинета зампреда Комитета по обороне единоросса Виктора Заварзина, так что слюна ему тоже могла прилететь. Рядом на этаже — кабинеты депутатов от "Единой России" Ирины Белых и Ирины Гусевой. И чуть дальше по коридору — кабинет Сергея Чижова.







