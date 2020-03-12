Онищенко — о санитарной обстановке в Госдуме: Пиджачок хоть и старенький, но опрятный

Первый замглавы Комитета Госдумы по образованию и науке, заслуженный врач России Геннадий Онищенко оценивает санитарно-эпидемилогическую обстановку в здании на Охотном Ряду как спокойную. На его взгляд, никакие меры защиты депутатов от коронавируса, за исключением влажной уборки, на сегодняшний день не требуются. Об этом Онищенко экспертно заявил журналистам после того, как на домашний карантин направили одного из его коллег, депутата от ЛДПР Сергея Катасонова.

Онищенко — о санитарной обстановке в Госдуме

— Если бы Катасонов был больным или хотя бы подозрительным на это заболевание, то всех контактных обследовали бы, — пояснил он. — Единственное, я бы рекомендовал тем, кто тесно с ним общался, рядом с ним сидел, его помощникам, быть очень внимательными. Если у них появится дискомфорт, повышение температуры, кашель, им стоит обратиться за помощью. Но сам Катасонов, по нашим нормативам, не больной, а прибывший из неблагополучного по коронавирусу региона.

Онищенко добавил, что с началом эпидемии в Государственной думе стало меньше посетителей, были отменены экскурсии, максимально ограничены круглые столы и массовые мероприятия.

— Санитарное состояние, я бы сказал, удовлетворительное в Думе. Может быть, она выглядит не совсем современно, пиджачок хоть и старенький, но он опрятный, — заключил доктор медицинских наук.

Обращаясь к журналистам напоследок, он рекомендовал им мыть руки, носить медицинские маски и воздержаться от поездок за рубеж.

Ранее Лайф сообщал, что спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин поручил аннулировать пропуск депутата Сергея Катасонова, не прошедшего карантин после своей поездки во Францию. Теперь двухнедельная изоляция гарантирована не только парламентарию, но и всем, с кем он успел пообщаться.