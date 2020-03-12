Сенатор Кожин ушёл на карантин после поездки в Париж

Первый зампред Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Кожин ушёл на 14-дневный карантин после командировки во Францию. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в Совфеде.

— Кожин был в командировке на прошлой неделе в Париже, после этого он сам принял решение о двухнедельной самоизоляции, как это требуется, — говорится в сообщении.

Также уточняется, что уже 11 марта сенатор не присутствовал на заседании Совфеда и не участвовал в голосовании по закону о поправках в Конституцию РФ.

А вот депутат Сергей Катасонов решил не проходить карантин после поездки во Францию и продолжил посещать заседания в Госдуме. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил аннулировать его пропуск. И теперь двухнедельная изоляция гарантирована не только Катасонову, но и всем тем, кто контактировал с ним после возвращения в Россию. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский жёстко раскритиковал парламентария.