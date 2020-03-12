Россия закрывает границу с Италией для иностранцев

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому временно приостанавливается пропуск граждан Италии через российскую границу. Меры приняты "в целях обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции".

— Принято решение о временной приостановке пропуска через государственную границу РФ граждан Итальянской Республики, въезжающих для обучения и трудовой деятельности, а также в частных, туристических и транзитных целях, — говорится в распоряжении.

Кроме того, с 00:00 13 марта приостанавливается пропуск в страну иностранцев, прибывающих из Италии. Исключение сделают для граждан стран ЕАЭС, экипажей воздушных судов, членов официальных делегаций и лиц, имеющих вид на жительство в РФ.

Росавиации поручили проинформировать авиакомпании о временном запрете на перевозку иностранцев из Италии, а МВД — приостановить оформление и выдачу приглашений на въезд и разрешений на работу в России.

МИД должен временно приостановить приём документов, оформление и выдачу рабочих, частных, учебных, туристических и транзитных виз гражданам Италии, а также иностранцам, находящимся на территории этой республики.

Также с 13 марта Россия временно ограничивает авиасообщение с рядом европейских стран из-за коронавируса. В этот список попали Германия, Испания, Франция и Италия. Тем не менее из Москвы сохранятся регулярные рейсы в Берлин, Рим, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Мадрид, Барселону, Париж и обратно. <br/>

Ранее из тех же соображений Россия ограничила авиасообщение с Южной Кореей, Ираном и Китаем.