В Израиле зафиксировали два случая заражения коронавирусом у туристов из Москвы

В Израиле у двух туристов, прилетевших из Москвы, обнаружили коронавирус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав государства.

— Они прибыли в Израиль 3 марта рейсом из Москвы в Тель-Авив SU502, — говорится в сообщении.

Отмечается, что на сегодняшний день в Израиле зафиксировано более ста случаев заражения пневмонией нового типа.

На сегодняшний день число заражённых коронавирусом в мире превысило 130 тысяч человек. В России количество заболевших пневмонией нового типа возросло до 34.