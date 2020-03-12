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В Израиле зафиксировали два случая заражения коронавирусом у туристов из Москвы

Число заболевших во всём мире уже превысило 130 тысяч человек.

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Фото © Artur Widak / NurPhoto via Getty Images

В Израиле у двух туристов, прилетевших из Москвы, обнаружили коронавирус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав государства.

Они прибыли в Израиль 3 марта рейсом из Москвы в Тель-Авив SU502, — говорится в сообщении.

Отмечается, что на сегодняшний день в Израиле зафиксировано более ста случаев заражения пневмонией нового типа.

На сегодняшний день число заражённых коронавирусом в мире превысило 130 тысяч человек. В России количество заболевших пневмонией нового типа возросло до 34.

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